Ring frei: Boxer Gogi Knezevic gibt seine Abschiedsvorstellung

Bei der 8. Bounce Fight Night kommt es neben dem Titelkampf von Marcos Nader auch zu einem großen Abschied. Profiboxer Gogi Knezevic wird am 2. April in Wien ein letztes Mal seine Fäuste sprechen lassen.

"Ich will mich mit einer guten Leistung von meinen Fans in Österreich und Serbien verabschieden", sagt der 42-jährige Knezevic. "Es freut mich, dass ich meinen letzten Kampf in Österreich boxen darf. Aber am meisten freut es mich, dass mein zweieinhalbjähriger Sohn mich live im Ring sehen wird." Knezevic ist ehemaliger Weltmeister der Verbände Professional Box Union (PBU) und Global Boxing Union (GBU), sowie ehemaliger Interkontinentaler Meister der World Boxing Federation (WBF). Mit dem Gewinn des CISBB-Europatitels (CIS, Slavic and Baltic countries Boxing Bureau) wurde er im Juni 2016 erster österreichischer Titelträger des World Boxing Council (WBC), einer der vier einflussreichsten Weltverbände im Boxsport.