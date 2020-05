Rendi-Wagner fordert: "Mindestens 100 Millionen für den Sport"

Körperverletzung

Peter Kleinmann, Vorstandsmitglied des ÖOC, kann der Ankündigung von Bildungsminister Werner Fassmann, Schulsport wird ab 15. Juni auf freiwilliger Basis am Nachmittag möglich sein, nur wenig abgewinnen. "Freiwillig und am Nachmittag. Was geht in den Köpfen der Entscheider vor? Ich bitte die zuständigen Minister, ihre Entscheidungen zu überdenken."

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat zu Beginn der Pandemie den Regierungen empfohlen, Corona mit Sport zu bekämpfen. Kleinmann: "Und was macht Österreich? Spielplätze und Sportstätten werden geschlossen, der Turnunterricht wird eingestellt. Das ist gesetzlich vorgeschriebene Körperverletzung! Das ist jenseitig und ein Schildbürgerstreich."