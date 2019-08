Rapid-Tormann Strebinger: "Diese Siege sind die schönsten"

Pragmatisch sammelt Rapid unter Didi Kühbauer die Punkte ein. Auf das glückliche 2:1 gegen Altach folgte bei Sturm ein hart erkämpftes 1:0. Wirklich schön anzusehen war es wieder nicht, aber dem Trainer geht es – vorerst – nur um Stabilität und Siege.

Tormann Richard Strebinger verteidigt den neuen, pragmatischen Stil: "Drei Punkte kriegen wir auch ohne schön zu spielen." Siegtorschütze Stefan Schwab ergänzt: "Ich bin hier bei Sturm schon so oft in Schönheit gestorben, ich will das nicht mehr erleben. Es geht um die Tugenden und Punkte, das ist das Wichtigste, das hat gepasst."

Einzuschätzen wissen die Väter des 1:0 den Auftritt sehr wohl. "Es war keine Fünf-Sterne-Leistung, im Training war die Passqualität höher", sagt Strebinger. "Aber so war ich mittendrin und musste mutig sein. Diese Siege sind die schönsten."

Viel Luft nach oben

Schwab rechnet: "Unser Vorteil ist: Wir haben viel Luft nach oben. Ich bin ziemlich sicher, dass die Leistungen mit mehr Glauben an uns besser werden."

Nicht mehr dabei ist Marvin Potzmann, der an den LASK verkauft wurde.