Rallye Dakar: Weibliche Konkurrenz für die Benzinbrüder

Laia Sanz versucht, den Spieß umzudrehen. „Männer sind körperlich überlegen und risikofreudiger“, sagt die 33-jährige Spanierin. „Dafür bin ich vielleicht schlauer und mache weniger Fehler.“

Die Motorradfahrerin stürzte sich am Montag in Lima in das Abenteuer Dakar, als eine von 16 Frauen. Noch nie in der 30-jährigen Geschichte der Extrem-Rallye waren es so viele Starterinnen.

Andererseits machen die 16 Damen im 540 Teilnehmer umfassenden Starterfeld gerade einmal 2,96 Prozent aus.