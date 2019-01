Rallye Dakar: Das Abenteuer im Sandkasten Peru

Bei den Motorrädern wird wohl alles auf den Dreikampf zwischen KTM (angeführt von Walkner, unterstützt von den Ex-Dakar-Siegern Toby Price und Sam Sunderland), Honda und Yamaha hinauslaufen. Bei den Autos ist nach dem Rückzug von Peugeot fast die gesamte Spitze zum X-Raid-Team gewechselt, einzig Sébastien Loeb setzt privat einen Peugeot von 2017 ein. Allerdings könnte den Autos im Kampf um den Gesamtsieg eine neu eingeführte Klasse Kopfschmerzen bereiten: In der Open-Klasse werden kleine, leichte Buggys eingesetzt, die zwar nicht über die Leistung oder Höchstgeschwindigkeit der Spitzen-Autos wie dem X-Raid-Mini verfügen, dafür aber in den 2019 vorherrschenden Sanddünen von ihrer Wendigkeit profitieren.

Gestartet wird die Rallye Dakar am 6. Jänner (Ortszeit) in Lima. Das Ziel liegt am gleichen Ort, die Ankunft ist am 17. Jänner geplant. Dazwischen liegen rund 5000 Kilometer, davon die Hälfte Wertungsprüfungen.