Radsport: Felix Gall bleibt in der Gruppe der Besten

Marc Soler gewann die 14. Etappe der Vuelta mit Bergankunft in Alto de la Farrapona im Kantabrischen Gebirge. „Ich hatte nichts zu verlieren und alles riskiert“, sagte der 31-jährige Spanier. „Es ist sich zum Glück ausgegangen.“ Der Fahrer vom Team UAE rettete 39 Sekunden Vorsprung auf Jonas Vingegaard ins Ziel. Der Däne im Roten Trikot des Gesamtführenden gab sich keine Blöße und holte sich als Zweiter noch sechs Sekunden Zeitbonifikation.

Der Osttiroler Felix Gall ist weiterhin in hervorragender Form. Zwar hatte der 27-Jährige am letzten Anstieg schwer zu kämpfen, er kam aber mit nur 48 Sekunden Rückstand auf den Sieger als Fünfter ins Ziel. Auch in der Gesamtwertung bleibt Gall auf Rang fünf. 3:30 Minuten fehlen ihm auf Leader Vingegaard. Rang drei (Tom Pidcock) ist nur 52 Sekunden entfernt. Auch am Sonntag geht es wieder über die Berge.