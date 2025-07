Tour de France: Tadej Pogacar gewinnt sein 100. Rennen als Profi

Tour-de-France Favorit Tadej Pogacar gewann seine erste Etappe bei der Tour de France 2025. Es war der insgesamt 100. Sieg des Slowenen als Profi . Pogacar gewann die vierte Etappe der Tour von Amiens nach Rouen über 174,2 vorwiegend hügelige Kilometer im dramatischen Sprint einer Sechs-Mann-Gruppe vor dem Belgier Mathieu van der Poel, der damit das Gelbe Trikot verteidigen konnte. Rang drei ging an Jonas Vingegaard, der zeigte, dass er erster Herausforderer von Pogacar ist. Der Österreicher Felix Gall kam mit 54 Sekunden Rückstand auf Rang 32 an.

Der am Montag schwer gestürzte Sprintstar Jasper Philipsen meldete sich am Dienstag aus dem Krankenhaus. Sein Alpecin-Team veröffentlichte ein Foto des Belgiers aus dem Spital in Herentals, wo er erfolgreich an seinem gebrochenen Schlüsselbein und dem Schultergelenk operiert wurde.