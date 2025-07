Tour de France: Rückschlag für Gall schon auf der ersten Etappe

Der Belgier Jasper Philipsen hat sich am Samstag den Auftaktsieg und das erste Gelbe Trikot der Tour de France gesichert. Der 27-Jährige feierte nach 185 km mit Start und Ziel in Lille im Sprint einer größeren Gruppe seinen zehnten Tour-Etappensieg. Titelverteidiger Tadej Pogačar und Jonas Vingegaard hatten es bei einer der gefürchteten Windkanten ebenfalls in das Spitzenfeld geschafft. Remco Evenepoel, Felix Gall und viele andere verloren hingegen bereits 39 Sekunden.