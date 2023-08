Radsport: Sieg und Schreckmoment für Evenepoel in Andorra

Titelverteidiger Remco Evenepoel hat die erste Bergankunft der Spanien-Radrundfahrt in Andorra eine Sekunde vor Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard gewonnen. Unmittelbar nach der Zieleinfahrt auf 1.900 m Seehöhe in Arinsal kollidierte der Belgier mit einer Betreuerin und zog sich eine stark blutende Wunde an der rechten Augenbraue zu. Ernstzunehmende Verletzungen erlitt er bei dem Sturz aber nicht.

