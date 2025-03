Ex-Radrennfahrer René Haselbacher stellt erstmals ein Profi-Team

Sie wird auch die „Tour de France der Mountainbiker“ genannt: Die Cape Epic in Südafrika ist das größte MTB-Etappenrennen der Welt. Erstmals stellt der Burgenländer René Haselbacher ab kommendem Sonntag mit dem RH77-Werksteam ein Spitzenduo auf. Mit den Werksfahrern Johnny Hoogerland (NED) und Felix Ritzinger (AUT) starten zwei Top-Biker mit ambitionierten Zielen: Ein Etappensieg und ein Platz in den Top Ten der Gesamtwertung sollen her.