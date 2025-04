Warum Rad-Star Evenepoel froh ist, kein Tennisspieler zu sein

Der zweifache Olympiasieger und Weltmeister Remco Evenepoel kehrt am Freitag nach seinem schweren Unfall im vergangenen Dezember beim „Pfeil von Brabant“ zurück. Am Tag davor gestand der 25-jährige Belgier, dass er nach dem Crash dachte, seine Radsport-Karriere könnte vorüber sein. Evenepoel hatte an einer Rippe, dem rechten Schulterblatt und der rechten Hand Brüche erlitten, zudem auch eine beidseitige Lungenprellung. Er war beim Training in die Tür eines Postautos gekracht.