Radsport: Auch Vuelta-Sprintabschluss in Niederlanden an Bennett

Der Ire Sam Bennett hat zum Abschluss des Auftakt-Triples der Spanien-Radrundfahrt in den Niederlanden auch in Breda gewonnen. Der Bora-Sprinter behauptete sich nach flachen 193,5 Kilometern wie am Samstag vor Ex-Weltmeister Mads Pedersen (DEN/Trek). F├╝r Bennett war es der insgesamt f├╝nfte Vuelta-Etappensieg. Dritter wurde Daniel McLay (GBR/Arkea). Als Gesamtf├╝hrender wechselt Edoardo Affini nach Spanien.

Der Italiener ├╝bernahm das rote Trikot von seinem Jumbo-Teamkollegen Mike Teunissen, mit dem er am Freitag das Mannschaftszeitfahren gewonnen hatte. Die Rundfahrt wird nach einem Reisetag am Dienstag im Baskenland fortgesetzt. Dort wird auch Gregor M├╝hlberger als Helfer im Movistar-Rennstall gefordert sein. Der einzige ├ľsterreicher im Feld war am Samstag gest├╝rzt und hatte Absch├╝rfungen an der Schulter davongetragen. Die Breda-Etappe beendete er als 62. im Hauptfeld.