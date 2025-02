Ziemlich abgefahren: 150 Rad-Profis bei Rundfahrt falsch abgebogen

Die erste Etappe der mit einigen Stars besetzten Algarve-Radrundfahrt ging am Mittwoch in Lagos kurios zu Ende. Rund einen Kilometer vor dem Ziel bog der Großteil des Feldes in einem Kreisverkehr falsch ab und kam nicht mehr zurück auf die parallel verlaufende Strecke. Profiteur der Verwirrung war Ex-Zeitfahrweltmeister Filippo Ganna, der den Sprint gegen nur eine Handvoll Konkurrenten gewann, das Feld kam jenseits der Absperrung auf einer Nebenfahrbahn an.