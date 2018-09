Rad-WM: Spanier Alejandro Valverde holt Gold

Der Spanier Alejandro Valverde hat am Sonntag das Herren-Straßenrennen (258 km) der Rad-WM in Innsbruck gewonnen. Der Routinier mit Dopingvergangenheit setzte sich in einem Vierer-Sprint vor Romain Bardet (FRA), Michael Woods (CAN) und Tom Dumoulin ( NED) durch. Für Valverde ist es nach mehreren Silber- und Bronzemedaillen der erste WM-Titel. 2006 in Salzburg war er Dritter geworden.

Michael Gogl belegte als bester Österreicher Platz 45. Der slowakische Titelverteidiger Peter Sagan musste beim abschließenden Höhepunkt der Titelkämpfe mit 4.700 Höhenmetern wie viele andere aufgeben.