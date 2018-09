Rad-WM: Der Weg zum Titel führt durch die "Höll"

Vincenzo Nibali Normalerweise wäre der Italiener auf diesem Kurs der Topfavorit. Doch nach einem Wirbelbruch (bei der Tour de France) ist Nibali noch nicht der Alte.

Titelchancen: 3 von 5 Sternen

Patrick Konrad Der Kapitän der Österreicher zeigte heuer mit Rang sieben beim Giro d’Italia auf. „Ich will bis zum letzten Anstieg in der Höttinger Höll vorne dabei sein“, sagt der Niederösterreicher, der in zwei Wochen 27 Jahre alt wird.

Titelchancen: 1 von 5 Sternen