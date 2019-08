Racketlon: Wiener Neudorf ist drei Tage lang der Nabel der Welt

Die 13. Austrian Open sind das größte, reguläre Racketlon-Turnier der Saison im Schlägervierkampf aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. Die Veranstaltung ist mit einem Gesamtbudget von 30.000 Euro auch das höchstdotierte Turnier des Jahres. „Die Austrian Open können jedes Jahr mit einzigartigem Service für Spielerinnen und Spieler auf der Racketlon-World-Tour aufwarten. Das ist nur dank unserer Förderer und Sponsoren möglich, denen ich an dieser Stelle nochmals danken möchte“, so RFA-Präsident und Turnierdirektor Marcel Weigl.

Nach einem Jahr Pause ist das Turnier wieder an den Standort Wiener Neudorf zurückgekehrt, was Bürgermeister Herbert Janschka besonders freut. "Aufgrund der perfekten Organisation in der Vergangenheit und den erstklassigen Bedingungen in der und rund um die Sporthalle des Franz-Fürst Freizeitzentrums bin ich mir sicher, dass wir ein ganz außergewöhnliches Sportspektakel erleben werden.”