Probleme für Titelverteidiger Primoz Roglic bei der Vuelta

So ganz unrecht war es Primoz Roglic ja nicht, dass sein Rotes Trikot am Mittwoch an den Franzosen Rudy Molard weitergereicht wurde. Das bedeutet weniger Druck für den dreifachen Vuelta-Sieger und seine Mannschaft Jumbo-Visma, zudem folgen die wirklich schwierigen Aufgaben ja erst in der dritten Woche der Spanien-Rundfahrt.

„Jeder Tag, an dem wir ein wenig entspannen können, ist gut für die Burschen“, sagte denn auch der Slowene. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die Aufgabe am Donnerstag, als erstmals in der 77-jährigen Geschichte der Spanien-Rundfahrt eine Etappe auf dem Pico Jano im Baskenland endete. Neben diversen Bergen auf den 181,2 Kilometern war vor allem der strömende Regen ein Problem – mit schmerzhaften Folgen für Gregor Mühlberger vom Team Movistar, der nach Platz neun am Vortag gleich zwei Mal auf dem Asphalt landete.