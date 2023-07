Poleposition in Ungarn: Lewis Hamilton kamen die Tränen

Seitdem zählt der Große Preis von Ungarn in jedem August zum Fixpunkt im Rennkalender. Das wird auch bis mindestens 2032 so bleiben. Denn die Rennserie und die Organisatoren des Grand Prix gaben am Samstag eine Fortsetzung der Partnerschaft um fünf Jahre bekannt.

In einem Statement teilte die Formel 1 mit, die nach 2027 wirksame Vertragsverlängerung sei nach der Ankündigung einer umfassenden Renovierung des Hungarorings erfolgt. Im Zuge dessen sollen das Boxengebäude und die Haupttribüne saniert werden.

In Zeiten eines Gerhard Berger pilgerten in den 1990er-Jahren tausende österreichische Fans an die Strecke und riskierten bei bis zu 45 Grad in der Senke Jahr für Jahr einen Sonnenstich.