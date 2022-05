Podest-Premiere für Mona Mitterwallner beim Mountainbike-Weltcup

Starkes Tiroler Duo

Auch der am Freitag im Kurz-Rennen gestürzten Stigger gelang nach Platz vier in Brasilien ein weiteres Spitzenergebnis. Der Haimingerin fehlten über drei Minuten auf die Siegerin. Mitterwallner war im ersten Saisonrennen der Olympia-Disziplin Fünfte geworden. Dementsprechend sind beide Tirolerinnen auch in der von McConnell klar angeführten Weltcup-Gesamtwertung vorne dabei. Die im Vorjahr in der U-23-Klasse serienweise siegreiche Mitterwallner liegt auf Platz drei, Stigger nur drei Punkte hinter ihr an der vierten Stelle. Weiter geht es bereits kommendes Wochenende in Nove Mesto (CZE).