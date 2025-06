Niederösterreicher gewinnt Race Across America

Philipp Kaider hat das 43. Race Across America (RAAM) gewonnen. Der 39-jährige Niederösterreicher überquerte nach 8 Tagen, 22 Stunden und 32 Minuten die Ziellinie in Atlantic City. Er legte dabei die 4.933 Kilometer und fast 50.000 Höhenmeter als Schnellster zurück – von Oceanside in Kalifornien quer durch 13 Bundesstaaten und vier Zeitzonen bis an die Ostküste.