Tierquälerei: 15 Jahre Sperre für Dressurreiter

Der gebürtige Kolumbianer war bereits seit dem 2. Februar 2024 wegen Meldungen über Pferdemissbrauch vorläufig suspendiert, die bei US Equestrian eingegangen waren und von der FEI untersucht wurden. Der US-Verband hatte laut FEI "zahlreiche Videos und Fotos erhalten, die Parra bei missbräuchlichem Verhalten und Trainingsmethoden mit mehreren Pferden zeigten". Der Vorwurf in dem FEI-Verfahren lautete, "dass Parra über mehrere Jahre hinweg wiederholt und vorsätzlich die meisten, wenn nicht sogar alle Pferde, die er besaß und trainierte, wiederkehrenden und schweren Misshandlungen ausgesetzt hatte".

Parra hatte seit 1998 an internationalen Wettkämpfen teilgenommen, zunächst für sein Heimatland Kolumbien, unter anderem bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. Nach dem Wechsel der Staatsangehörigkeit im Jahr 2008 trat er für die Vereinigten Staaten unter anderem bei den Panamerikanischen Spielen 2011 an.