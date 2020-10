Peter Kleinmann: "Ich gehe, bevor sie sagen, der Alte soll sich schleichen"

"Ich habe meine Arbeit für den Volleyballsport getan", sagt Kleinmann, der am Freitag nun auch sein letztes Amt niederlegt, das er noch offiziell bekleidet hatte. Neun Jahre lang gehörte er dem sogenannten "Board of Administration", also der Führungsriege beim europäischen Verband CEV an. Bei der Generalversammlung, die in Wien über die Bühne geht, wird sich Kleinmann verabschieden. "Ich gehe, bevor sie sagen, der Alte soll sich schleichen", erklärt der 73-Jährige.

Peter Kleinmann wünscht sich, dass auch in Zukunft Österreich im Verband ein gewichtiges Wörtchen mitredet. Gernot Leitner, sein Nachfolger als österreichischer Verbandschef, soll deshalb Kleinmann folgen und fortan die Interessen des österreichischen Volleyballsports vertreten. Voraussetzung dafür ist, dass der amtierende CEV-Präsident Aleksandar Boricic (Serbien) sich gegen Herausforderer Hanno Pevkur (Estland) durchsetzt.