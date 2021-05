Die beschwerliche Reise in die USA hat sich für Jessica Pilz nicht rentiert. Denn die Niederösterreicherin kehrte vom Weltcup in Salt Lake City mit einer Verletzung in die Heimat zurück. Die Weltmeisterin von 2018 plagen seither Schmerzen, die Diagnose ergab einen Riss des Ringbandes am linken Ringfinger.

Blessuren am Finger sind so ziemlich die dümmsten Verletzungen, die ein Kletterer erleiden kann. Die Finger sind das Kapital der Kraxler und ein wichtiges Werkzeug in der Steilwand. Jessica Pilz muss nun eine Zwangspause einlegen und wird auch den Heimweltcup in Innsbruck verpassen. Die Olympischen Spiele sind jedoch nicht in Gefahr.