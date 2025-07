"Goldene" Hochzeit: Olympiasieger Bontus hat geheiratet

Es war wohl das verrückteste Jahr in der noch jungen Karriere von Valentin Bontus, nun fügte er mit seiner Hochzeit am vergangenen Samstag in der Wallfahrtskirche St. Anton (Garmisch-Partenkirchen) einen weiteren Höhepunkt hinzu. Der 24-jährige Niederösterreicher gab seiner Freundin Martina Strobel das Ja-Wort.

Vergangenen Sommer wurde der Niederösterreicher zum Olympiasieger und Publikumsliebling: Er krönte sich bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris als erster Goldmedaillengewinner im Kitesurfen („Formula Kite“). Kurz darauf folgte die Auszeichnung zum österreichischen Sportler des Jahres 2024 für den sympathischen Senkrechtstarter.