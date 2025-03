Österreichischer Olympia-Schwimmer erklärt seinen Rücktritt

Die Karriere war kurz, intensiv und erfolgreich. Österreichs bester Open Water Schwimmer Jan Hercog hat 2018 sein erstes Europacup-Rennen bestritten, es dann in die Weltspitze geschafft und sich dort einen Namen gemacht. Aktuell ist der gebürtige Steirer in der Weltrangliste immer noch auf Rang 17.

In den letzten Jahren war Jan Fixstarter bei Europa- und Weltmeisterschaften. Bei der WM 2022 in Budapest schaffte er als Neunter das bisher einzige WM-Top-Ten-Ergebnis des OSV und er ist der erste Österreicher überhaupt, der sich im Open Water für die Olympischen Spiele qualifiziert hat. Mit der Teilnahme an den Spielen 2024 in Paris hat er seinen großen sportlichen Lebenstraum erreicht und österreichische Sportgeschichte geschrieben. Nun ist Schluss.