Dressur-Ass Max-Theurer mit dem zweitbesten Olympia-Ergebnis

Zum zweiten Mal bei sechs Olympia-Nominierungen hat Victoria Max-Theurer am Sonntag in Paris an der Musik-Kür der Top 18 teilgenommen. Auch wenn sie mit ihrem Wallach Abegglen mit 75,375 Punkten nicht an ihren 13. Platz von London 2012 herankam, die im ÖOC-Team Reichste an Olympia-Erfahrung schloss ihr Abenteuer unweit des Schlosses Versailles zufrieden ab. "Ich bin sehr, sehr zufrieden, sehr glücklich", resümierte Max-Theurer nach Platz 17. Und meinte damit auch ihren neunten Platz im Teambewerb .

Ihre sechsten Spiele bezeichnete die 38-Jährige als besonders lebendige und spannende. "Das Venue ist ein Wahnsinn, das kann man ganz schwer toppen. Für mich ist es am ehesten wie in London, vom Charakter der Spiele, auch das Stadion dreiseitig hoch und mit diesem weiten Blick - in London war es in die Stadt hinein, da aufs Schloss. Die Bedingungen überragend, was das Herz begehrt." Nun gebe es einmal ein Durchschnaufen, die Planung für den Herbst." Wegen Los Angeles 2028 wisse sie noch nicht. "Jetzt genießen wir das einmal, dass wir das so auf den Punkt hingebracht haben."