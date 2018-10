Olympia im Visier: Glanzstunden im Versuchslabor

In Buenos Aires sorgen die jungen Österreicher derweil in den klassischen Sportarten für die glänzenden Momente. Die vielen Medaillen geben gerade nach dem schwachen Abschneiden bei den vergangenen beiden Sommerspielen 2012 in London (keine Medaille) und 2016 in Rio de Janeiro (eine Bronzemedaille) Anlass zur Hoffnung.

So schwimmt die Schwechaterin Marlene Kahler in Argentinien auf der Erfolgswelle. Nach ihrer Bronzemedaille über 400 Meter Freistil wurde die 17-Jährige auch über die 800-Meter-Distanz Dritte und erhöhte damit das österreichische Medaillenkonto bereits auf acht Stück Edelmetall. Mit ihrem Auftritt schaffte es Kahler sogar auf die Titelseite einer argentinischen Tageszeitung. „Das ist wahrscheinlich noch nicht vielen österreichischen Sportlern gelungen“, meinte die zweifache Dritte, die für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter einen Wunsch hat: „Ich schwimme im Training hauptsächlich alleine, weil es in Österreich nicht so viele Langstreckenschwimmer gibt. Es wäre schön, wenn sich wer findet, mit dem ich mich auch abseits der Wettkämpfe matchen kann.“