Der älteste zuletzt noch lebende Olympiasieger ist verstorben
Der Franzose Charles Coste, 1948 Olympiasieger in der Mannschaftsverfolgung, ist verstorben.
Der Franzose Charles Coste ist mit 101 Jahren als ältester zuletzt noch lebender Olympiasieger aus dem Leben geschieden. Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari gab am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter) bekannt, dass der Ex-Radsportler am vergangenen Donnerstag verstorben sei.
Coste hatte 1948 bei den Spielen in London Gold in der Mannschaftsverfolgung geholt. Bei der Olympia-Eröffnungsfeier 2024 in Paris trug er im Rollstuhl sitzend das olympische Feuer.
Kommentare