Nadal/Lopez haben Doppel-Medaille sicher

Tennisprofi Rafael Nadal hat bei den Olympischen Spielen in Rio eine Medaille bereits sicher. Nach dem 7:6,7:6-Halbfinalerfolg über Daniel Nestor/Vasek Pospisil haben Nadal und sein Partner Marc Lopez im Doppel zumindest Silber sicher.

Auch im Einzel stieß der Spanier am Donnerstag mit einem 7:6,6:3-Erfolg über Gilles Simon ins Viertelfinale vor, im Mixed zog er mit Partnerin Garbine Muguruza allerdings in der Nacht auf Freitag zurück. Im Doppel-Finale am Freitag treffen die Marach/Peya-Bezwinger Lopez/ Nadal auf die als Nummer fünf gesetzten Rumänen Florin Mergea und Horacio Tecau. Im Spiel um Bronze stehen sich Nestor/Pospisil und die US-Amerikaner Steve Johnson/ Jack Sock gegenüber.

Im Einzel-Viertelfinale ist der brasilianische Lokalmatador Thomaz Bellucci sein nächster Gegner. Wegen einer Handgelenksverletzung hatte der 30-jährige Nadal seit den French Open an keinem Turnier mehr teilgenommen und war ohne Matchpraxis zu den Olympischen Spielen gereist.