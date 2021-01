Österreichs Sportstars fordern eine Rückkehr des Teamsports

Handball-Nationalspielerin Sonja Frey vom dänischen Topklub Esbjerg sagt: „Bewegung und Sport im Verein sind für Kinder und Jugendliche, die in einer Stadt leben, von großer Bedeutung. Ich bin selbst in Wien aufgewachsen und das Vereinstraining war in meiner Kindheit und Jugend ein essenzieller Teil meiner sportlichen und persönlichen Entwicklung, die zu dem geführt hat, was ich im Sport erreichen konnte. Ich hoffe, dass es den Kindern in sämtlichen Ländern bald wieder möglich sein wird, ihren Sport auszuüben, um sie nicht auf Dauer zu verlieren."