Österreichs Handballer verpassen die EM

Der Teamchef hat Mut gefordert. Und sie waren mutig. Der Teamchef hat Überraschungen angekündigt. Und sie überraschten ihren Gegner. Phasenweise.

Denn der Gegner der österreichischen Handballer gestern in Innsbruck war nicht irgendjemand, sondern Spanien, der Weltmeister von 2013. Kein Team, das sich oft überraschen lässt. So ließen sich die Favoriten zwar immer wieder, nie aber ganz aus dem Konzept bringen in diesem vorletzten Qualifikationsspiel auf dem Weg zur EM-Endrunde im Jänner 2016 in Polen.

Seit gestern sind in der Qualifikationsgruppe 7 die Aufstiegsfragen geklärt. Mit dem 30:24-Sieg hat Spanien das Ticket fix in der Tasche. Und neben dem Topfavoriten qualifizierten sich die wiedererstarkten Deutschen für das EM-Turnier. Der größte Handball-Verband der Welt hatte bei Außenseiter Finnland keine Mühe – 34:20.

Damit verabschiedet sich Österreich am Sonntag aus der Qualifikation: in Kiel gegen Deutschland (15.15 Uhr).

Das Verpassen einer Endrunde nach zuletzt zwei Großbewerben in Folge (EM 2014, WM 2015) schmerzt zwar, ist aber auf lange Sicht verkraftbar. Die EM-Qualifikation darf als wichtiger Zwischenschritt vermerkt werden: Das langfristige Ziel heißt EM 2020, für die Österreich als Mitveranstalter fix qualifiziert ist.