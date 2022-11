Österreichs Beachvolleyballer denken in Brasilien schon an Olympia

Nach Rang vier für Robin Seidl/Philipp Waller in der vergangenen Woche in Kapstadt steht ab Donnerstag in Brasilien das heuer vorletzte Elite-16-Turnier der Beach-Volleyballer auf dem Programm. Gleich fünf österreichische Teams haben genannt, wobei neben Seidl/Waller auch Julian Hörl/Alexander Horst und Martin Ermarcora/Moritz Pristauz in dem in der Region Minas Gareis im Bergbaugebiet gelegenen Uberlandia fix im 16er-Hauptfeld stehen.