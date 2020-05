ÖHB-Herren "brennheiß für das Ungarn-Spiel"

Zuletzt unterlag man den Ungarn bei der WM 2011 in einem schon bedeutungslosen Match nach 16:13-Pausenführung mit 30:32, insgesamt stehen in 49 Spielen aus österreichischer Sicht nur 10 Siege und 2 Remis auf der Habenseite. Der bisher letzte volle Erfolg gegen den Nachbarn in einem Bewerbsspiel gelang im Jänner 2010 in der WM-Quali mit 30:28 - auch damals war es allerdings um nichts mehr gegangen.

Die Ungarn rund um Regisseur Gabor Csaszar, der beim französischen Ligakrösus Paris St. Germain sein Geld verdient, halten in Hauptrundengruppe I bei drei Punkten. Am Montag unterlag man den Dänen - so wie Österreich in der Vorrunde - mit vier Treffern und hat noch die kleine Chance auf Platz drei und damit das Spiel um Platz fünf. "Eine starke Truppe mit einem guten Spielmacher. Wir müssen mit der selben Einstellung hineingehen wie gegen Spanien. Ich wünsche mir, dass wir mit einem guten Gefühl nach Hause fahren", sagte ÖHB-Teamchef Patrekur Johannesson.