Weichen sind gestellt: ÖBB bietet Ausbildungssystem für Spitzensportler

Eine neue Chance für Spitzensportler, abseits der Wettkämpfe im Berufsleben Fuß zu fassen. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und das Ministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport arbeiten derzeit gemeinsam an einem neuen Ausbildungssystem für Spitzensportler. Die ÖBB reihen sich damit in die Gruppe von Institutionen wie Bundesheer, Polizei oder Justiz ein, die spezielle Jobs für Spitzensportler anbieten. In einem ersten Schritt sind 16 Arbeitsplätze im Bereich der Fahrdienstleiter eingeplant.

Ziel des Projekts ist es, Athleten eine fundierte Berufsausbildung bei den ÖBB zu ermöglichen und gleichzeitig optimale Rahmenbedingungen für Training und Wettkampf zu schaffen. Damit soll für einen nahtlosen Berufseinstieg bei den ÖBB nach der aktiven Sportkarriere gesorgt werden.