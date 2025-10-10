Weichen sind gestellt: ÖBB bietet Ausbildungssystem für Spitzensportler
Eine neue Chance für Spitzensportler, abseits der Wettkämpfe im Berufsleben Fuß zu fassen. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und das Ministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport arbeiten derzeit gemeinsam an einem neuen Ausbildungssystem für Spitzensportler. Die ÖBB reihen sich damit in die Gruppe von Institutionen wie Bundesheer, Polizei oder Justiz ein, die spezielle Jobs für Spitzensportler anbieten. In einem ersten Schritt sind 16 Arbeitsplätze im Bereich der Fahrdienstleiter eingeplant.
Ziel des Projekts ist es, Athleten eine fundierte Berufsausbildung bei den ÖBB zu ermöglichen und gleichzeitig optimale Rahmenbedingungen für Training und Wettkampf zu schaffen. Damit soll für einen nahtlosen Berufseinstieg bei den ÖBB nach der aktiven Sportkarriere gesorgt werden.
Voller Einsatz
„Spitzensport erfordert vollen Einsatz – und genau diesen Einsatz bringen wir jetzt auf Schiene! Mit dem neuen Ausbildungsmodell von Sportministerium und ÖBB schaffen wir die Möglichkeit, sportliche Höchstleistungen mit einer zukunftssicheren beruflichen Laufbahn zu verbinden.“, erklärt Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt. „Wir unterstützen den Spitzensport und schaffen so eine Win-Win-Situation für Spitzensportler wie auch für die ÖBB“, freut sich Infrastruktur-Vorständin Silvia Angelo über die Initiative.
