Novak Djokovic spielt mit der Bratpfanne Tennis

Bewegungsnot macht erfinderisch. Und so wundert es auch nicht weiter, dass in dieser Corona-Krise kein Tag vergeht, ohne dass nicht irgendein Sportstar ein lustiges Homevideo ins Netz stellt. Für ein Highlight sorgte nun Novak Djokovic: Dem serbischen Tennisstar geht sein Sport schon dermaßen ab, dass er in den eigenen vier Wänden kurzerhand einen Centre Court aufgebaut hat.