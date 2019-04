Novak bis Ofner: Die Herren im Schatten von Dominic Thiem

Österreichs Tennissport steht und fällt mit Dominic Thiem. Der Niederösterreicher, der heute Abend im Viertelfinale von Barcelona auf den Argentinier Guido Pella trifft (Der KURIER berichtet in Form eines Live-Tickers), ist als Fünfter der einzige ÖTV-Spieler in den Top 100 der Weltrangliste.

Dennoch muss einem gar nicht so bang werden, wenn man Österreichs Tennis-Szene bei den Herren betrachtet. Dennis Novak, ebenfalls von Günter Bresnik und Wolfgang Thiem ausgebildet, bot im Daviscup schon auffallend gute Partien. Und vor wenigen Wochen war es soweit, da gewann der 25-Jährige in Taipeh sein erstes Challenger-Turnier. Und deshalb hält er derzeit mit Rang 122 sein bislang bestes Karriere-Ranking. Höhepunkt für den Wahl-Burgenländer war die Drittrunden-Teilnahme in Wimbledon im Vorjahr.

Auf Rang 129 war Sebastian Ofner schon zu finden, der als Kooperationsspieler mit dem ÖTV ebenfalls bei Bresnik in der Südstadt trainiert. Heute Nacht spielt der 22-Jährige in Leon seine Viertelfinal-Partie. Der derzeitige Ranglisten-174. hat ebenso gute Erinnerungen an Wimbledon, sein Siegeslauf 2017 ist ident mit jenem von Novak (3. Runde).

Bereits in die Top 200 eingezogen ist der Teenager Jurij Rodionov. Der Niederösterreicher, der am 16. Mai 20 wird, liegt derzeit auf Rang 193. Diese Woche klappte es nicht so gut für den frischgebackenen Daviscup-Spieler (Debüt gegen Chile im Februar), er scheiterte bei einem Challenger in Italien schon in der zweiten Runde. Dennoch – Rodionov zählte bei den Junioren zu den Weltbesten, seine Leistungskurve geht stetig nach oben.