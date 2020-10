Niessl möchte "weitere Schritte für solides Fundament" des Sports

"Die Förderung des Sports ist kein Selbstzweck"

Die gesetzlich verankerte besondere Sportförderung von den Lotterien etwa habe von 2010 bis 2019 inflationsbedingt rund 19 Prozent oder 15 Mio. Euro an Wert verloren. Einnahmen aus einer zweckgewidmeten Abgabe auf Online-Sportwetten könnten dem Sport bis zu 30 Mio. Euro jährlich bringen.

"Die Förderung des Sports ist kein Selbstzweck, sondern vielmehr eine gewinnbringende Investition. SportsEconAustria-Studien zeigen, dass der Sport unmittelbar und mittelbar für 5,75% der Wertschöpfung verantwortlich ist. 58 Prozent aller Übernachtungen, das sind 63 Millionen Übernachtungen pro Jahr, sind in Normalzeiten als sportrelevant zu klassifizieren", schildert Niessl. Der Sporttourismus in Österreich sei so stark wie der Tourismus Kroatiens. "Außerdem fließen aus dem Sport rund 123 Millionen Euro an Steuern und Abgaben an den Staat wieder zurück." Hinzukomme, dass Sport und Bewegung dem Staat Jahr für Jahr 530 Mio. Euro an Gesundheitskosten erspare und dabei seien die Unfallkosten bereits berücksichtigt.