Nicolas Massu: „Thiem ist ein kompletter Spieler“

Señor Massu, wie emotional war der Triumph von Indian Wells?

Nicolas Massu: Es waren schon sehr viele Emotionen im Spiel, der Sieg hat uns alles sehr glücklich gemacht.

Für Sie persönlich war es ein perfekter Start als Tourcoach von Thiem.

Natürlich. Auch für mich war es ein unglaublicher Einstand. Es macht mich glücklich, dass Dominic nun noch mehr in meine Arbeit vertraut. Er hat gesehen, dass er seine Ziele erreichen kann.

In Miami hat er aber 2018 gefehlt und zuvor nur 2015 das Viertelfinale erreicht. Was darf man nun erwarten?

Wir befinden uns in einer intensiven Phase. Am Montag sind wir nach Miami gereist, haben dann in den folgenden Tagen sehr intensiv trainiert. Natürlich macht die Arbeit nach so einem Erfolg ein wenig mehr Spaß. Jetzt gilt es diese Leistung zu bestätigen, Stabilität zu zeigen. Dominic ist Nummer 4 der Welt, hat in einem Finale Roger Federer geschlagen. Das wird ihm Ruhe und Vertrauen in sein Spiel geben.

Bitte beschreiben Sie die Person Dominic Thiem.

Er ist ein toller Typ, trainiert wirklich super, mit einer sehr hohen Intensität und Konzentration, wie ich sie nur von wenigen Spielern kenne. Für einen Trainer ist es angenehm, weil er immer bereit ist, zu arbeiten und zuhört. Für mich als Trainer zählt nicht nur der Spieler, sondern auch die Person. Dominic hat ausgezeichnete Grundschläge, einen tollen Aufschlag, teilweise mit viel Effet. Sein Spiel hat mir schon lange gefallen, bevor ich sein Coach wurde. Dominic ist ein kompletter Spieler.