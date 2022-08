NHL-Stürmer Michael Raffl wechselt in die Schweiz

Nordamerika ist Vergangenheit, Europa ist die Zukunft: Michael Raffl hat für zwei Jahre beim HC Lausanne unterschrieben. Der 33-jährige Teamstürmer aus Villach ist damit künftig in der Schweizer National League zu sehen. Schon 2011 hatte der Kärntner seine Heimat verlassen, Leksands IF in Schweden war seine erste Auslandsstation. Es folgten Engagements bei den Philadelphia Flyers (2013 bis 2021), den Washington Capitals (2021) und den Dallas Stars (seit 2021). In 629 NHL-Partien erreichte Raffl insgesamt 190 Scorerpunkte.

"Michael hat seine Führungsqualitäten in der NHL und im österreichischen Team unter Beweis gestellt", erklärt Lausanne-Headcoach John Fust. "Er ist ein vielseitiger Profi und kann als Center oder auf dem Flügel spielen. Es ist eine Freude, dass wir ihn in den kommenden beiden Saisonen zu unserem Team zählen dürfen."