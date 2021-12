NFL-Star bei Autounfall schwer verletzt, Beifahrerin tot

Der Football-Profi Deshazor Everett aus der US-amerikanischen NFL ist bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Wie sein Washington Football Team am Freitag mitteilte, schwebt der 29-Jährige nicht in Lebensgefahr. Eine Frau, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, sei bei dem Unfall am Donnerstag im US-Bundesstaat Virginia jedoch ums Leben gekommen, hieß es in einer Mitteilung der NFL.

Nach Angaben der Liga unter Berufung auf den örtlichen Sheriff lenkte Everett das Unfallfahrzeug, ein anderes Auto war demnach nicht in den Unfall verwickelt. Everett spielt seit 2015 für Washington in der NFL und kam in allen 14 Spielen dieser Saison zum Einsatz, zumeist in sogenannten Special Teams.