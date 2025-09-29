Erste Niederlage für Football-Star Raimann

Die Indianapolis Colts haben am Sonntag die erste Saisonniederlage in der National Football League (NFL) hinnehmen müssen. Left Tackle Bernhard Raimann und Co. unterlagen im vierten Spiel den Los Angeles Rams auswärts 20:27. Zuvor hatten die Colts mit Siegen gegen die Miami Dolphins (33:8), Denver Broncos (29:28) und bei den Tennessee Titans (41:20) aufzeigen können, auch deshalb führen sie die South Division der American Football Conference weiter an.