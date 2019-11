Neun Punkte von Jakob Pöltl waren wieder zu wenig

Während die Formkurve von Jakob Pöltl nach oben zeigt, geht es mit seinem Klub San Antonio Spurs weiter bergab. Das Team des Wieners befindet sich in einem hartnäckigen Formtief und kassierte mit dem 116:121 gegen die Portland Trail Blazers bereits die fünfte Niederlage in Folge.

Es ist für Jakob Pöltl wohl nur ein schwacher Trost, dass er selbst sich gerade in starker Verfassung präsentiert. Die persönliche Bilanz des Centers konnte sich jedenfalls auch in diesem Match wieder sehen lassen: In den 18:04 Minuten, in denen der Österreicher im Einsatz war, konnte er zum dritten Mal in dieser Saison neun Punkte verbuchen, zudem gelangen ihm auch noch neun Rebounds.