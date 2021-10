NBA: Zweiter Testspielsieg für Jakob Pöltl mit den Spurs

Mit einem 101:100 bei Orlando Magic haben die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) den zweiten Sieg im vierten Spiel der NBA-Preseason gefeiert. Der Wiener Jakob Pöltl holte einmal mehr die meisten Rebounds (neun) für sein Team. Außerdem steuerte er acht Punkte und zwei Assists in 18:03 Minuten auf dem Parkett bei.

Orlando ist am 20. Oktober auch der Auftaktgegner der Spurs in der regulären Saison der National Basketball Association. Zuvor steht am Freitag gegen die Houston Rockets noch ein letzter Test auf dem Programm.