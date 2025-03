50.000 Punkte: NBA-Star James durchbricht Schallmauer

In Los Angeles durchbrach LeBron James beim 136:115-Sieg der Lakers gegen die New Orleans Pelicans als erster NBA-Spieler die Marke von 50.000 Karrierepunkten. James durchbrach die Schallmauer schon mit seinem ersten Korb - der 40-Jährige war mit 49.999 Punkten in Spielen der regulären Saison sowie der Play-offs in die Partie gegangen. Als er bei seinem ersten Versuch einen Dreier verwandelte, standen die Zuschauer auf und jubelten James zu.