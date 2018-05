Nadal: "Wenn Dominic gut spielt, ist er schwer zu stoppen"

Fast 300.000 Euro Gutschrift

Dass die Niederlage ihn nun die Nummer-eins-Position gekostet hat, führt Nadal auch auf seine Verletzungspause zurück. "Natürlich bin ich lieber Nummer 1 als 2, 3 oder 5, das habe ich schon eine Million Mal gesagt. Aber was mich wirklich glücklich macht, ist, dass ich mich fit fühle und ich jede Woche antreten kann. Das ist mein wichtigstes Ziel: glücklich zu sein." Und zu Thiem: "Ich bin froh für ihn, er ist ein toller Kerl und hat es verdient. Ich wünsche ihm alles Gute für den Rest des Turniers."

Mit dem Semifinale hat Thiem 293.780 Euro (brutto) Preisgeld sowie 360 seiner im Vorjahr errungenen 600 Zähler in Madrid sicher. Das wird sich auch im Race to London auswirken, ab Montag wird Thiem auch in dieser Wertung in die Top Ten zurückkehren. Gegen Anderson geht es Samstagnachmittag um Rang sechs (zuletzt war Thiem Elfter).