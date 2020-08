Nach Horror-Sturz bei Polen-Rundfahrt ermittelt der Staatsanwalt

Jakobsen war am Mittwoch im Zielsprint der ersten Etappe in Katowice bei hoher Geschwindigkeit direkt in die Absperrgitter gekracht und regungslos liegengeblieben. Der 23-Jährige war von seinem Landsmann Dylan Groenewegen abgedrängt worden. Jakobsen überstand eine fünfstündige Operation wegen schwerer Gesichtsverletzungen und wurde in ein künstliches Koma versetzt. Am Freitagmittag war er wieder wach und, wie die Veranstalter verlauten ließen, angesichts der Umstände in "guter Verfassung".

Dylan Groenewegen droht neben der Justiz auch noch weiteres Ungemach: Auch der Radsport-Weltverband hat eine Untersuchung angekündigt, es dürfte wohl zu Sanktionen kommen.