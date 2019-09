Nach Federers Halbfinal-Aus: "Ich gab alles, was ich hatte"

Die im Match gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow aufgetretenen Probleme im oberen Rücken- und Nackenbereich wollte Federer aber nicht als Grund für die 6:3,4:6,6:3,4:6,2:6-Niederlage gelten lassen. Er habe auch so seine Chancen gehabt. "Es ist mein Fehler, dass ich sie nicht genutzt habe."

Tatsächlich schaffte Federer etwa im zweiten Satz das Rebreak zum 4:5, um dann gleich wieder sein Service abzugeben. Im vierten Durchgang hatte er sechs Chancen, um den frühen Break-Rückstand wettzumachen und konnte keine nutzen.

Nie an Aufgabe gedacht

Federer wirkte freilich nicht so dynamisch und beweglich wie in den beiden, sehr überzeugenden Runden zuvor. "Aber ich konnte spielen und gab alles, was ich hatte", betonte der 38-Jährige. An eine Aufgabe habe er nie gedacht. Der Basler hat in seiner ganzen Profikarriere - in 1.494 Matches - noch nie aufgegeben.