Mountainbike-Ass Mitterwallner gewann Prestigeduell mit Stigger klar

Die nicht für Olympia nominierte Mona Mitterwallner hat sich am Donnerstag in Stattegg im Rahmen der Sport Austria Finals den Meistertitel im Cross-Country-Mountainbiken geholt. Die 19-jährige Juniorenweltmeisterin gewann das Prestigeduell gegen ihre für die Sommerspiele in Tokio qualifizierte Tiroler Landsfrau Laura Stigger mit großem Vorsprung. Bronze ging an Anna Spielmann.