Weltmeister-Macher und Formel-1-Playboy Flavio Briatore wird 70

Flavio Briatore schaut gebannt auf die Bildschirme vor ihm. Er ist der Chef. Der Teamchef von Renault. Er, der charismatische Italiener, der die Rekordkarriere von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher viele Jahr zuvor beschleunigt hatte. Briatore sieht, wie einer seiner beiden Fahrer im September 2008 beim Großen Preis von Singapur in die Streckenbegrenzung kracht. Es ist die erste Auflage des elektrisierenden Nachtrennens. So ein Ärger. Oder doch nicht? Etwas später jubelt Briatore. Sein zweiter Fahrer hat den Großen Preis von Singapur gewonnen.

Zufall? Nein.

Es ist vielmehr einer der größten Skandale in der Formel 1 - vermutlich noch immer der unfassbarste, mit Briatore mittendrin. Dem Erfolgsmacher. Dem Playboy, während dessen Liaison mit Topmodel Heidi Klum deren Tochter Leni auf die Welt gekommen war. Flavio Briatore ist einer von denen, die das Image einer chauvinistischen Rennserie mit Sex-Appeal auch dank ihrer Beziehungen pflegten. Einer aus einer mittlerweile längst vergangenen Zeit. Jachten, schöne Frauen, braun gebrannt, Sonnenbrille, reich an Geld - und an Skandalen.

An diesem Sonntag wird dieser schillernde Flavio Briatore 70 Jahre alt. Er wird ihn in Monaco verbringen, zusammen mit seinem zehn Jahre alten Sohn Natha Falco und dessen Mutter. Er sage seinem Sohn, dass dieser sich sehr glücklich schätzen könne, nicht jeder habe solche Möglichkeiten, erzählte Briatore in einem Interview der Zeitung „ Corriere della Sera“.