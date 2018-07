Weltmeister Hamilton verlängert bei Mercedes bis 2020

Lewis Hamilton und das Mercedes-Team gehen auch in den kommenden Jahren gemeinsam auf die Jagd nach Weltmeistertiteln. Der amtierende Fahrerweltmeister unterschrieb beim amtierenden Konstrukteursweltmeister im Vorfeld des Grand Prix von Deutschland in Hockenheim einen neuen Vertrag bis 2020. Schon am Donnerstagmorgen deutete Mercedes die Unterschrift auf Twitter an: